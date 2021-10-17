Количество инфицированных в Украине ежедневно растет. За сутки госпитализировали 4 747 человек, а 219 украинцев умерли вследствие осложнений от вируса.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 288 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых пациентов - 1 086 детей и 154 медработника. Умерли от осложнений 219 человек, зато 3 541 пациент - выздоровел.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В больницы в течение суток попали 4 747 человек с подозрением на болезнь или подтвержденным COVID-19.

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Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 12 983 человек.

Больше всего случаев коронавируса в течение 16 октября зафиксировали в Одесской (1 396), Харьковской (948), Донецкой (934) и Днепропетровской (748) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 2 635 170 случаев COVID-19. Из них 60 633 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 997 325 - выздоровели.

Напомним, как писал УНИАН, в опорных больницах Одессы закончились места для людей, больных COVID-19.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории за сутки сделали более 72 970 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 545, методом ИФА — 5 350. Также сделали 34 075 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели уже более 13,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 82 200 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 48 646 людей, полностью иммунизированы - 34 154 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко