С осложнениями недуга в больнице госпитализировали 2 859 больных.

По состоянию на утро 16 октября в Украине подтвердили еще 12 983 новых случая инфицирование COVID-19. В частности, заболели 1 105 детей и 204 медработника.

Об этом говорится в Telegram "Коронавирус_инфо".

С осложнениями недуга в больнице госпитализировали 2 859 больных. 5 874 удалось выздороветь, а 277 умерли.

За все время пандемии в Украине 2 623 882 человека заразились коронавирусом, из них 2 322 456 выздоровели, а 60 414 умерли.

Читайте такжеЛяшко о бустерном вакцинировании: вероятнее всего, оно будетЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

Вакцинация в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 307 558 прививок, информирует МОЗ в Telegram.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – вакцинированные.

Коронавирус в Киеве: данные на 16 октября 2021

В Киеве за прошедшие сутки выявили 525 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек. Об этом сообщается на Facebook-странице мэра столицы Виталия Кличко.

Он уточнил, что вчера заболевание было выявлено у 296 женщин, 201 мужчины, а также у 28 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (159), Подольском (87) и в Оболонском (71) районах столицы.

В больницы госпитализировали 73 больных и 362 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

При этом 323 человека выздоровели после болезни за последние сутки.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 243 тыс. 779 случаев COVID-19, выздоровели 224 тыс. 243 лица, умерли – 5 тыс. 646.

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Авторы: Анна Нагорная, Виолетта Орлова