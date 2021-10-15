Алексей Данилов отметил, что около 50-52 тысяч человек в пиковый период могут находиться в больницах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что в Украине пик пандемии COVID-19 ожидается с 20 октября до 4 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

"Мы прогнозируем, что пик этой пандемии придет, скажем так, на конец этого месяца. Это будет где-то период с 20, 25, 30 этого месяца по 4-5 следующего месяца", - заявил Данилов.

Он отметил, что около 50-52 тысяч человек могут в пиковый период находиться в больницах.

"Это вызов для нашей медицинской системы", - подчеркнул Данилов.

Читайте также В Минздраве рассказали, что делать учителям, которым нельзя вакцинироваться Ситуация с коронавирусом в Украине

14 октября в Украине коронавирусом заболели еще 13 624, умерли вследствие этого заболевания 202 человека.

Среди новых больных - 1777 детей и 170 медицинских работников. Госпитализировали за сутки 4947 пациентов, выздороветь удалось еще 4591 человеку.

Всего за все время пандемии в Украине заболели более 2,6 миллиона человек, выздоровели - 2,3 миллиона. Умерли в результате коронавирусной болезни 60 137 украинцев.

С 15 октября "красный" уровень епіднебезпеки установлено в Херсонской области.

С понедельника, 18 октября, "красную" зону установят на территории еще четырех областей - Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской.

Автор: Виталий Саенко