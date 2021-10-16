Одесским волонтерам звонят даже из Харькова.

В опорных больницах Одессы закончились места для людей, больных COVID-19.

Об этом заявила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

"Мест в городе нет. "Скорая" едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск (города Одесской области - УНИАН). С трудом за утро госпитализированы трое пациентов с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область", - рассказала Ножевникова.

По ее словам, разворачивать дополнительные отделения под COVID-19 скоро станет невозможно, ведь в них некому будет лечить. Она отмечает, что не нужно забывать о людях, которые страдают от других заболеваний и тоже нуждаются в помощи.

"В ковидных отделениях персонала не хватает. Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь", - подчеркивает волонтер.

За сегодняшнее утро волонтеры организации выдали более 20 концентраторов, а звонков от людей, которые просят посодействовать в получении кислорода, сотни.

Читайте такжеВ Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19 – волонтерНожевникова призывает людей вакцинироваться и отвезти на эту процедуру пожилых людей, которые являются основной группой риска. Она подчеркивает, что при вакцинации группы риска снижается нагрузка на "систему", и это позволит врачам оказывать качественную помощь больным.

"Болеют и дети. В ковидном отделении детской больницы уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40", - рассказала руководитель организации.

Она обнародовала аудиозапись, на которой зафиксировано несколько телефонных разговоров с людьми, просящими помочь их больным родственникам. Среди звонящих - жители Харькова, которые по ошибке обратились в одесскую организацию. В частности, слышно, как какая-то женщина плачет, объясняя, что у ее родственницы сатурация 10, а в харьковских больницах нет мест. Другая женщина - одесситка - рассказывает, как отказали в госпитализации ее 81-летней матери.

"Вся страна "горит", - акцентирует волонтер.

Коронавирус в Одесской области

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области за последние сутки COVID-19 лабораторно подтвержден у 1 321 человека, в частности, у 83-х детей и 13-ти медработников.

Наибольшее количество инфицированных в Одессе - 428 человек. Всего в регионе с начала эпидемии подтвержденных случаев COVID-19 168 849 (100 222 - женщины, 68 627 - мужчины).

С понедельника, 18 октября, на территории Одесской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространение COVID-19.

Также из-за распространения COVID-19 с 18 октября школы Одессы переходят на дистанционную работу.

Вакцинация в Украине

97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были не вакцинированы, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. 95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

98.3% лиц старше 60 лет, которые умерли вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полного курса прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая