COVID-19 обнаружили, в частности, у 610 детей и 590 медиков.

За минувшие сутки, 20 ноября, коронавирус обнаружили у 14580 человек. Это наибольшее количество новых случаев в стране с начала пандемии. 210 больных умерли.

Об этом говорится в официальном Telegram МОЗ.

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20 ноября COVID-19 обнаружили, в частности, у 610 детей и 590 медиков. Госпитализировали с осложнениями от недуга 1761 человека. За минувшие сутки выздороветь удалось 7989 больным.

За все время пандемии заболели уже 612665 граждан, выздоровели 282313, умерли 10813.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

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Автор: УНИАН