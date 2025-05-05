Этот маслянистый, сладкий орех может многое предложить и его определенно стоит добавить в рацион.

Орехи макадамия кремовые, маслянистые и полны питательных веществ. Эти орехи часто добавляют в печенье, но они могут предложить гораздо больше.

Диетолог Марисса Мешулам отметила, что орехи макадамия считаются противовоспалительной пищей, приносящей массу пользы для здоровья, пишет Martha Stewart.

Орехи макадамия содержат флавоноиды и токотриенолы, которые являются антиоксидантными соединениями. По словам Мешулам, антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток и воспаление.

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Орехи богаты "хорошими" мононенасыщенными жирами, которые уменьшают воспаление, подавляя воспалительные белки. Это важно, поскольку избыточное длительное воспаление может повредить ДНК, увеличивая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

По словам Мешулам, мононенасыщенные жиры снижают уровень "плохого" холестерина. Это примечательно, поскольку высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний.

Также эти орехи поддерживают здоровья мозга. "Мозг в основном состоит из жиров, поэтому употребление в пищу продуктов, богатых полезными жирами, например содержащимися в орехах макадамия, помогает поддерживать здоровье мозга", - объяснила Мешулам.

Орехи макадамия также содержат витамин Е, добавила она. Это важное питательное вещество может замедлить или предотвратить нейродегенеративные заболевания мозга, включая болезнь Альцгеймера.

Даже кишечник получит пользу от орехов макадамия. "Орехи макадамия являются источником растворимой клетчатки, которая служит пребиотиком для кишечных бактерий, то есть она помогает питать полезные микробы в кишечнике", - сказала Мешулам.

Таким образом, ежедневная порция из 10–12 орехов макадамии будет полезна для здоровья.

Как есть орехи макадамии

Орехи макадамии употребляются сами по себе, в качестве начинки и в выпечке. Этот орех универсален во многих рецептах .

Он подходит для десертов, выпечки хлеба, супов и салатови даже мяса.

Также можно использовать масло макадамии. По словам Мешулам, масло макадамии имеет противоположный эффект, так как в нем относительно мало жирных кислот омега-6 и много противовоспалительных жиров. Им можно заправить салат.

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