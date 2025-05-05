Для этого хирурги разработали специальную систему.

Хирурги Национальной университетской больницы Тайваня (NTUH) впервые в истории успешно выполнили трансплантацию сердца, при которой донорский орган никогда не прекращал биться. Об этом пишет Fox News.

"Благодаря тому, что сердце непрерывно перекачивает насыщенную кислородом кровь на протяжении всего процесса, NTUH установил новый стандарт в кардиохирургии, который обещает лучшие результаты для пациентов во всем мире", - отметили в материале.

В издании напомнили, что традиционная трансплантация сердца полагается на метод хранения в холоде, что приостанавливает приток крови к органу, поэтому даже несколько часов без кислорода могут повредить сердечную мышцу, из-за чего есть риски отторжения и могут быть осложнения после операции.

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В то же время хирурги NTUH разработали специальную систему ухода за органами, которая работает как портативный аппарат жизнеобеспечения, доставляя насыщенную кислородом кровь к сердцу от донора к реципиенту, то есть не имея пауз и холодного хранения.

Отмечается, что система ухода за органами NTUH поддерживает работу сердца вне тела с помощью насосов, оксигенаторов и резервуаров.

"Во время первой операции команда транспортировала донорское сердце между операционными, пока оно еще билось, подключенное к этому устройству. Реципиент, 49-летняя женщина с дилатационной кардиомиопатией, выздоровела плавно и показала чрезвычайно низкий уровень сердечных ферментов, что является ключевым показателем здоровья сердечной мышцы", - добавили в Fox News.

Несмотря на то, что Стэнфордский университет в 2023 году стал новатором такой трансплантации, его метод все равно предусматривал короткие ишемические периоды (10-30 минут) во время пересадки органов. Однако во время метода тайваньских хирургов сердце не останавливалось ни на секунду.

"Сердца всё ещё бились до забора, продолжали биться после забора и никогда не останавливались", - заметил руководитель команды NTUH по трансплантации органов Чен Их-Шурнг.

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