Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость на коронавирус - 6 624 новых случая в сутки. Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, также за последние сутки госпитализировано 1 тыс. 568 человек, зарегистрировано 99 летальных случаев.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших с середины мая. 15 мая 2021 года было зафиксировано 6796 инфицированных, после этого пошел спад.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человека, из них 2 228 543 выздоровели, летальных случаев — 54750.

Напомним, как писал УНИАН, на Волыни обнаружены четыре вспышки COVID-19 в образовательных учреждениях. Больше всего случаев коронавирус обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), информирует канал Коронавирус в регионах. Также вспышки обнаружили в трех школах области. Сообщается, что часть школ перешла на дистанционное обучение.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки в Украине протестировали методом ПЦР - 35 171 человек, методом ИФА - 8 230 человек, экспресс-тестами - 31 879 человек.

Всего за время пандемии в Украине проведено 12 412 498 ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

122 906 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные - 50 705 человек.

В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки и 316 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко