Вспышки коронавируса произошли в детсаду и трех школах.

На Волыни обнаружены четыре вспышки COVID-19 в образовательных учреждениях.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), информирует канал Коронавирус в регионах.

Также вспышки обнаружили в трех школах области.

В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса. Известно, что среди всего персонала вакцинировались лишь 7% работников.

В Княгиневском лицее Волынской областной - 13 случаев COVID-19.

В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета - 9 случаев COVID-19.

Сообщается, что часть школ перешла на дистанционное обучение.

Вакцинация на Волыни

По состоянию на 1 сентября на Волыни лидерами по вакцинации против коронавирусной болезни были работники школ Локачинской территориальной общины, где прививки получили 68% человек. Больше всего от COVID-19 на Волыни вакцинируются педагоги и медики.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 15 сентября коронавирус в Украине диагностировали у 2 325 796 пациентов, выздоровели 2 225 130 человек, а умерли – 54 550. В течение 14 числа COVID-19 нашли у 4 640 человек, а 13-го вирус диагностировали у 3 332.

Автор: Олег Давыгора