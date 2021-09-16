На Волыни обнаружены четыре вспышки COVID-19 в образовательных учреждениях.
Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), информирует канал Коронавирус в регионах.
Также вспышки обнаружили в трех школах области.
В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса. Известно, что среди всего персонала вакцинировались лишь 7% работников.
В Княгиневском лицее Волынской областной - 13 случаев COVID-19.
В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета - 9 случаев COVID-19.
Сообщается, что часть школ перешла на дистанционное обучение.
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Вакцинация на Волыни
По состоянию на 1 сентября на Волыни лидерами по вакцинации против коронавирусной болезни были работники школ Локачинской территориальной общины, где прививки получили 68% человек. Больше всего от COVID-19 на Волыни вакцинируются педагоги и медики.
Ситуация с коронавирусом в Украине
По состоянию на 15 сентября коронавирус в Украине диагностировали у 2 325 796 пациентов, выздоровели 2 225 130 человек, а умерли – 54 550. В течение 14 числа COVID-19 нашли у 4 640 человек, а 13-го вирус диагностировали у 3 332.