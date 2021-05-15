За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области.

По состоянию на утро 15 мая в Украине подтвердили еще 6 796 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом говорится в опубликованных данных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Читайте такжеСтепанов уточнил, кто сможет привиться от коронавируса 15-16 маяВ пятницу 2 197 человек госпитализировали с осложнениями от недуга, 2 796 выписали из больниц. 322 человека 14 мая, к сожалению, умерли, в то же время 17 202 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 150 244 человека: 1 849 80 выздоровели, 47 942 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 15 мая 2021

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 544 человек, 14 заболевших скончались. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«544 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 4919 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 201 753», - сообщил Кличко.

Вчера заболели 299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет и 221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет, а также 13 девочек от одного месяца до 16 лет и 11 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 48 больных COVID-19, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 002 человека. В общем коронавирус преодолели 131 тыс. 963 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 112, в Голосеевском - 87 и в Святошинском районе - 77 случаев», - отметил Кличко.

Коронавирус в Украине: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева