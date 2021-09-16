Госпитализированы 1 507 человек, скончались от осложнений – 101.

В Украине вчера зафиксировали 5 тыс. 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в частности заболели 629 детей и 95 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 507 человек, умерли от осложнений – 101.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 331 тыс. 540 человек, выздоровели – 2 млн 226 тыс. 629, умерли – 54 тыс. 651.

Медики провели 12 млн 377 тыс. 327 ПЦР-тестов.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

В Украине вчера зафиксировали 4 тыс. 640 новых подтвержденных случаев COVID-19. Были госпитализированы 1 тыс. 609 человек с подтвержденным и подозрительными случаями, зарегистрировано 93 смерти.

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Авторы: Ольга Робейко, Екатерина Гирнык