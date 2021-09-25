По обновленным данным Минздрава четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины из-за распространения коронавируса. По состоянию на сегодня, 25 сентября, четыре области страны соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Как свидетельствуют данные Минздрава, переход в "оранжевую" зону карантина грозитДнепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны отвечают "желтому" уровню эпидопасности.

Вместе с тем показатели уровня заболеваемости в норме лишь в Закарпатской и Кировоградской областях. Другие регионы - имеют значительно завышенные цифры.

Читайте такжеМедицинская система Украины имеет три волны больниц в случае возможного ухудшения эпидситуации - Шмыгаль

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее заявлял, что четырем областям грозит переход в "красную зону" эпидемической опасности. В частности, это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области.

По его словам, эти регионы могут перейти к "красному уровню" уже через 2 – 3 недели.

Напомним, что с 23 сентября 2021 года вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на 25 сентября в Украине за сутки обнаружили 8 267 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 2 035 человек, 133 больных скончались, 2 821 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 387 750 человек. Побороли недуг - 2 243 209 человек. К сожалению, умерли - 55 557 пациентов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко