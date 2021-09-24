Врач уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не о сезонных вирусных инфекциях.

В Украине есть негативная тенденция, которую раньше врачи не наблюдали-это очень много больных коронавирусом детей.

Об этом сообщил инфекционист Виктор Петров на телеканале "Украина 24".

"У нас есть плохая тенденция, которой раньше не наблюдалось - это очень много больных детей, в частности совсем малыши — 7 месяцев, 9 месяцев, годовалые", - отметил специалист.

Также, по его словам, среди больных много детей, которые ходят в садик, и уже стоит вопрос об их закрытии, потому что почти у половины детей нет на занятиях.

"Это говорит о том, что приближается довольно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мероприятиями в учебных заведениях", — сказал он.

Петров уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не сезонными вирусными инфекциями.

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"Коронавирус - это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство больных туберкулезом детей болеют именно COVID. Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело гораздо больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине зафиксировано 9058 новых случаев COVID-19. В частности, среди заболевших 849 детей.

Автор: Ирина Погорелая