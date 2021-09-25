Лидером по количеству новых инфицированных стала Харьковская область.

По состоянию на утро 25 сентября в Украине подтвердили 8 267 новых случаев COVID-19, из них – 715 детей и 157 медработников.

Об этом говорится в сообщении Telegram Коронавирус_инфо.

В пятницу с осложнениями болезни госпитализировали 2 035 человек. За минувшие сутки зарегистрировали 133 случая смерти и 2 821 выздоровлений.

За все время пандемии в Украине 2 387 750 граждан заболели коронавирусом, из них 2 243 209 выздоровели, а 55 557 умерли.

Читайте такжеСреди больных много маленьких детей: врач рассказал о негативной тенденции с коронавирусомЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Коронавирус в Киеве: данные на 25 сентября 2021

В Киеве вчера выявили 446 больных COVID-19, от осложнений болезни умерли 5 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"446 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 5 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5 тыс. 364 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 232 тыс. 495", - сообщил Кличко.

Вчера заболевание обнаружили у 261 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, у 148 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также у 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 36 больных, 124 человека с подозрением COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 153 человека. В общем коронавирусную болезнь преодолели 219 тыс. 904 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Оболонском - 65 и в Днепровском районе - 62 случая", - отметил Кличко.

Вакцинация в Украине

159 004 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 24 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированные - 62 119 человек.

В течение суток работали:

966 мобильных бригад,

2 977 пунктов прививки;

345 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 138 989 прививок.

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Автор: Виолетта Орлова