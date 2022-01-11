По словам санврача, рекомендаций Европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было.

В Украине планируют рассмотреть вакцинацию против коронавируса детей от 5 лет ориентировочно с апреля 2022 года. Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно.

Об этом в интервью "ВВС Украина" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, прививки от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний, а также вспышки в организованных коллективах. Однако рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от 5 лет еще не было.

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"То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали", – отметил Кузин.

Напомним, в США рекомендовали бустерную вакцинацию против коронавируса детям в возрасте от 12 до 15 лет. Делать прививку предлагается препаратом Pfizer. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее, на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации украинские власти заговорили о COVID-вакцинации детей.

Как писал УНИАН, более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19. Из них получили первую дозу – 14 млн 842 тыс. 426, две дозы – 14 млн 039 тыс. 548, дополнительную – 6 тыс. 669, бустерную – 28 тыс. 085. Всего проведено 28 млн 916 тыс. 728 прививок.

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