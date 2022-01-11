В Украине за сутки выявили 5429 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 306 детей и 168 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 915 человек; зафиксировано 219 летальный случаев; выздоровели 7761 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 65 191.
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- заболели - 3 709 871 человек;
- выздоровели - 3 522 547 человек;
- летальных исходов - 97 544;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 995 958.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1192;
Винницкая область - 203;
Волынская область - 98;
Днепропетровская область - 150;
Донецкая область - 288;
Житомирская область - 40;
Закарпатская область – 157;
Запорожская область – 179;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область - 259;
Кировоградская область - 49;
Луганская область – 151;
Львовская область – 195;
Николаевская область - 114;
Одесская область - 266;
Полтавская область - 440;
Ровенская область – 145;
Сумская область - 162;
Тернопольская область – 104;
Харьковская область - 309;
Херсонская область - 75;
Хмельницкая область - 209;
Черкасская область – 192;
Черновицкая область – 158;
Черниговская область - 135.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.