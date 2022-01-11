Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Полтавской области.

В Украине за сутки выявили 5429 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 306 детей и 168 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 915 человек; зафиксировано 219 летальный случаев; выздоровели 7761 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 65 191.

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заболели - 3 709 871 человек;

выздоровели - 3 522 547 человек;

летальных исходов - 97 544;

проведено ПЦР-тестирований - 16 995 958.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1192;

Винницкая область - 203;

Волынская область - 98;

Днепропетровская область - 150;

Донецкая область - 288;

Житомирская область - 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область - 259;

Кировоградская область - 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область - 114;

Одесская область - 266;

Полтавская область - 440;

Ровенская область – 145;

Сумская область - 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область - 309;

Херсонская область - 75;

Хмельницкая область - 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область - 135.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.