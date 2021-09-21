В KSE прогнозируют, что эта волна COVID-19 будет больше предыдущей из-за более распространяемого и сложного варианта вируса "Дельта".

В Киевской школе экономики (KSE) не ожидают возвращения Украины к "зеленому" уровню эпидопасности в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

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"Мы ожидаем, что текущая волна COVID-19 по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне. У нас не будет такого длинного плато, которое мы сейчас наблюдаем в Европе", - отметил он.

По словам Ганиченко, это вызвано тем, что в Европе сейчас ослабили ограничения из-за высокого уровня вакцинации, однако уровень вакцинации в Украине пока все еще заметно меньше, чем европейский, поэтому послаблений ожидать не следует.

"Мы не ожидаем возвращения к "зеленому " уровню эпидопасности в этом году. И мы ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя также, как и во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей из-за того, что вариант вируса "Дельта" является более распространяемым и приводит к более сложным последствиям, чем это было при предыдущих вариантах вируса", - добавил он.

Коронавирус в Украине: возвращение карантина

С 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень епіднебезпеки. Такое решение приняла сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, решено установить "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины с 00 ч 00 минут 23 сентября.

За вчера, 20 сентября, в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября. Умерли от осложнений 137 больных.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались более 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62909 человек, полностью вакцинированы - 45827 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6366925 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 5198661 человек.

Автор: Антонина Доломанжи