Эксперты прогнозируют, что Украина будет очень быстро двигаться в сторону антилидеров по уровню заболеваемости.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что в Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19, за неделю количество новых выявленных случаев выросло на 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в мире продолжает стабилизироваться... Но мы видим, что Украина движется большими темпами", - отметил он.

Ганиченко рассказал, что за последнюю неделю количество новых выявленных случаев COVID-19 в Украине выросло на 68%.

Он не исключает, что такие темпы могут ускориться и в течение недели заболеваемость в Украине может превысить среднеевропейские показатели заболеваемости на 100 тыс. населения.

"Украина в Европе сейчас не одна со вспышкой. До этого уже в 11 странах активно росли в течение последних трех месяцев. А сейчас одними из последних начинают взрываться Румыния и Украина. Двигаются они сопоставимо с темпами роста заболеваемости", - пояснил эксперт.

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Так, в Румынии показатель выявления новых случаев COVID-19 вырос на 70%.

"Из-за того, что Румыния растет дольше, она уже успела выйти на третье место по уровню заболеваемости в Европе, а Украина еще пока находится на 11-м месте - привычном для Украины. Но уже на следующей неделе Украина прыгнет как минимум в первую десятку", - добавил он.

По словам Ганиченко, сейчас в Европе остальные крупные страны с населением более 10 млн человек, кроме Румынии и Украины, показывают или стабильную динамику, или динамику на спад.

В KSE прогнозируют, что Украина будет очень быстро двигаться в сторону антилидеров по уровню заболеваемости и через неделю даже может достичь первой пятерки по уровню заболеваемости среди стран Европы.

"Но на сегодня ситуация выглядит еще не такой напряженной, как она есть на самом деле, потому что динамика сейчас в Украине очень высокая и она будет двигать Украину только вверх по антилидерству по уровню заболеваемости", - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

В частности, сейчас Украина уже в пятерке антирейтинга крупных стран Европы по трем другим показателям: по количеству умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения (пятое место), по уровню тестирования за последние 7 дней на 100 тыс. населения ( второе место) и по уровню коэффициента выявления новых случаев за последние 7 дней (второе место).

В частности, в течение последних недель коэффициент выявления новых случаев в Украине значительно ухудшился и сейчас составляет 9,1%.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Как сообщал УНИАН, за вчера, 20 сентября, в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября. Умерли от осложнений 137 больных.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались более 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью вакцинированы - 45 827 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек.

Автор: Антонина Доломанжи