В ноябре среди заболевших коронавирусной инфекцией более 80% лиц не прошли полный курс вакцинации, отметил министр.

Девять из десяти госпитализированных в ноябре не были вакцинированы от COVID-19 и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"По данным электронной системы здравоохранения, в ноябре 2021 года среди заболевших коронавирусной инфекцией 84% не прошли полный курс вакцинации. Среди госпитализированных – 91%. Это означает, что девять из 10 госпитализированных – были невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни", – сказал министр.

Также Ляшко напомнил, что Украина сейчас вышла из ТОП-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID в Европе. Заболеваемость в Украине – вдвое меньше текущей европейской.

Читайте такжеВ Украине разрешили делать третью прививку от коронавируса, но не всемПо его словам, впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тысяч населения.

"Две из трех коек с кислородом теперь свободны, пациентами занята только треть всех доступных. Занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза – с 70% до 35%", – добавил глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 16 декабря коронавирус в Украине диагностирован у 3 588 147 человек, выздоровели 3 284 815 пациентов, а умерли – 92 313.

Вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 15 декабря в нашей стране вакцинированы 12 735 628 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко