Все данные о третьей прививке внесут только в электронную систему здравоохранения.

В Украине пока получение бустерной дозы не будет предусматривать нового COVID-сертификата.

Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя Министерства здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, действующим останется "зеленый" COVID-сертификат о получении полного курса вакцинации.

Срок действия сертификата также не изменится, он будет действителен в течение года от даты второй дозы прививки. Данные о дополнительной прививке врачи внесут только в электронную систему здравоохранения.

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Напомним, что "желтый" сертификат об одной дозе действителен лишь 30 дней.

Как сообщал УНИАН, в Украине люди из группы риска с начала 2022 года смогут получить третью дозу прививки против COVID-19. Она предусмотрена для пациентов с ВИЧ/СПИД, больных раком, пациентов с трансплантированными органами, тех, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты, тех, у кого есть наследственные заболевания, которые влияют на иммунную систему (например, врожденная недостаточность иммуноглобулина A) и многие другие.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для третьей дозы будут использовать вакцины мРНК: Рfizer и Moderna.

По словам руководителя Минздрава Виктора Ляшко, сейчас в Украине есть в наличии более 8 млн вакцин разных производителей.

Ориентировочно Минздрав ожидает, что в январе-феврале 2022 года (или и раньше) бустерная доза станет доступной для всех. Все зависит от того, когда 50% взрослого населения пройдет полный курс вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко