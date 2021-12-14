Главный санврач призвал украинцев не рисковать и сделать прививку от коронавируса.

По данным электронной системы здравоохранения за август-октябрь, невакцинированные граждане имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Украинская правда.

"Сейчас долг каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку против COVID-19", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера более 129,7 тыс. граждан получили прививку от COVID-19. Одна доза введена 42 тыс. 956 человек, полностью иммунизированы – 86 тыс. 786 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 174 тыс. 399 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 544 тыс. 437 человек.

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Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

А 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине бустерной вакцинации. Согласно приказу, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендовано: людям с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммунномодулированную терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая