Из 14,1 млн взрослых 12 млн получили по две прививки против коронавируса.

Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения. По его словам, с 14,1 млн взрослого населения 12 млн получили по две прививки против коронавируса.

Однако, Ляшко отметил, что в течение последних двух недель наблюдается снижение темпов вакцинации.

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Отметим, по требованию ВОЗ до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинировано именно такое количество людей.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства. За эти средства они смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, купить книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это - самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3-й квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Справка УНИАН. Вакцинальная кампания в Украине началась 24 февраля 2021 года. С той поры прививки против COVID-19 получили 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.

По данным Минздрава, всего в стране провели 26 589 094 прививки обеими дозами.

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Отметим, по данным Минздрава, 85% госпитализированных из-за коронавируса в Украине не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи