Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Полтавской области.

В Украине за сутки выявили 9590 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 864 детей и 115 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2089 человек; зафиксировано 355 летальных случаев; выздоровели 25 499 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 74 231.

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заболели - 3 588 147 человек;

выздоровели - 3 284 815 человек;

летальных исходов - 92 313;

проведено ПЦР - тестирований-16 405 911.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1478;

Винницкая область - 305;

Волынская область - 419;

Днепропетровская область - 386;

Донецкая область - 473;

Житомирская область - 325;

Закарпатская область - 427;

Запорожская область - 529;

Ивано-Франковская область - 318;

Киевская область - 397;

Кировоградская область - 156;

Луганская область - 83;

Львовская область - 485;

Николаевская область - 297;

Одесская область - 400;

Полтавская область - 642;

Ровенская область - 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область - 314;

Херсонская область - 143;

Хмельницкая область - 398;

Черкасская область - 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область - 332.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая