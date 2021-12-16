В Украине за сутки выявили 9590 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 864 детей и 115 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2089 человек; зафиксировано 355 летальных случаев; выздоровели 25 499 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 74 231.
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заболели - 3 588 147 человек;
выздоровели - 3 284 815 человек;
летальных исходов - 92 313;
проведено ПЦР - тестирований-16 405 911.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1478;
Винницкая область - 305;
Волынская область - 419;
Днепропетровская область - 386;
Донецкая область - 473;
Житомирская область - 325;
Закарпатская область - 427;
Запорожская область - 529;
Ивано-Франковская область - 318;
Киевская область - 397;
Кировоградская область - 156;
Луганская область - 83;
Львовская область - 485;
Николаевская область - 297;
Одесская область - 400;
Полтавская область - 642;
Ровенская область - 270;
Сумская область – 231;
Тернопольская область – 268;
Харьковская область - 314;
Херсонская область - 143;
Хмельницкая область - 398;
Черкасская область - 392;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область - 332.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.