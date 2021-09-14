Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

В Украине по состоянию на 14 сентября 2021 года обнаружили 3 332 новых случая COVID-19, среди них 364 ребенка и 58 медработников. Вместе с тем 1 404 пациента выздоровели, а 97 - умерли от осложнений. В больницы попали 718 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости резко вырос после выходных, днем ранее обнаружили 1205 инфицированных.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии в нас обнаружили 2 321 156 случаев COVID-19. Из них 54 457 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 223 272 — выздоровели.

Напомним, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 62 725 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 29 281, методом ИФА — 8 413. Также сделали 25 031 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 12,3 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

135 223 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 13 сентября 2021 года. Одну дозу получили 54 523 человека, полностью иммунизированные - 80 700 человек.

В течение суток работали:

300 мобильных бригад,

1 004 пункта прививки;

353 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу – 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 884 904 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 846 167 прививок.

Как писал УНИАН, в течение двух недель национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рассмотрит решение по необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко