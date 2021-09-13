Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1205 новых случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработники. В больницы госпитализировали 833 пациента с симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели - 758 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 13 сентября.

Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, днем ранее обнаружили 2196 инфицированных.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что очередной пик заболеваемости COVID-19 в Украине может быть уже через 2 или 3 недели.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки лаборатории провели 21 474 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР-10 668,

методом ИФА-1 659,

экспресс-тестами-9 147.

Всего в стране провели более 12,2 миллиона ПЦР-тестирований.

COVID-вакцинация в Украине: что известно

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки. 45 148 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 12 сентября 2021 года. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированные - 28 218 человек.

В течение суток работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко