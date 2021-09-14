Сообщается, что между двумя дозами должен быть перерыв около 6 месяцев.

В течение двух недель Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рассмотрит решение о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил глава НТГЭИ Федор Лапий в эфире программы "Обратный отсчет".

По его словам, решение будет принято примерно через две недели. Эксперты рассмотрят возможность вакцинации детей от 12 лет и лиц из группы риска.

"По третьей дозе для лиц из группы риска тяжелого течения COVID-19, которые изначально плохо реагируют на вакцинацию, имеют низкую эффективность. Я не знаю, каким будет наше решение, но мы будем этот вопрос рассматривать относительно третьей дозы", - рассказал он.

Читайте такжеСтало известно, в каком состоянии находится больной COVID-19 РазумковЛапий отметил, что перерыв между двумя дозами должен быть около 6 месяцев.

В свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине сейчас вакцин достаточно, чтобы вакцинировать все взрослое население.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам еще оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer.

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Автор: Людмила Жерновская