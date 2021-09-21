Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава.

За все время пандемии COVID-19 в Украине умерло более 55 тысяч человек, из них почти 45 тысяч - люди старше 60 лет, таким образом пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава. Сейчас в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения. В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы, и затем мобильная бригада одномоментно вакцинировала всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", - сказал Ляшко.

Читайте такжеНа Полтавщине будут на дому вакцинировать от COVID-19 маломобильных людей

Он пояснил, что людям, особенно пенсионерам, предоставляли доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин, а также отвечали на их вопросы.

Ляшко в очередной раз подчеркнул, что единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация.

Как сообщал УНИАН, за вчера, 20 сентября, в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября. Умерли от осложнений 137 больных.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались более 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью вакцинированы - 45 827 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко