Правительство Японии уточнило меры профилактики гриппа А/H1N1

Японское правительство в субботу на экстренном заседании уточнило меры профилактики распространения гриппа А/H1N1 в связи с выявленными тремя случаями заболевания в стране, сообщили японские СМИ.

Общее направление мер остается прежним: правительство призвало население к «взвешенным действиям на основе проверенной информации», подтвердило необходимость выявления заболеваний в момент пересечения границы страны и усиления мер профилактики распространения гриппа.

Премьер-министр Японии Таро АСО, выступая перед журналистами, положительно оценил тот факт, что «заболевание удалось выявить прямо в аэропорту». Вместе с тем, по его словам, если проблема будет расширяться, придется досматривать и рейсы, прилетающие из Азии (а не только из Мексики, США и Канады). «Тогда встанет вопрос нехватки рук. Об этом тоже необходимо думать», - сказал премьер.

Заболевшие гриппом А/H1N1 трое японских граждан - два старшеклассника и их учитель из города Осака - вернулись в Японию из учебной поездки в Канаду транзитом через США вечером в пятницу. У педагога и одного из учеников высокая температура, они проходят лечение в одной из больниц недалеко от аэропорта Нарита.

Еще один подросток, у которого выявлена положительная реакция на вирус, чувствует себя нормально. Пока, по мнению врачей, он в лечении не нуждается. Остальные 33 ученика и 16 пассажиров, места которых оказались рядом с двумя заболевшими, направлены в одну из гостиниц для прохождения профилактического карантина в течение десяти дней.

Третий заболевший сообщил о плохом самочувствии, уже выйдя из самолета. Из-за этого 11 пассажиров, сидевших в радиусе двух метров от него, смогли беспрепятственно покинуть здание аэропорта. Сейчас предпринимаются меры для установления с ними контакта для наблюдения за их здоровьем.

С начала распространения гриппа новой формы в Мексике, США и Канаде, в качестве мер профилактики у всех пассажиров с рейсов, прилетающих из этих стран собирают данные о здоровье и координаты.