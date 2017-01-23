Минздрав распространит житомирский опыт создания госпитальных округов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что ее министерство распространит в Украине житомирский успешный опыт создания госпитальных округов.

Читайте такжеСупрун утверждает, что на нее оказывают давление противники реформ в медицинеКак передает корреспондент. УНИАН, об этом она сказала 20 января журналистам в Житомире на пресс-конференции.

По ее словам, начатая в Украине медицинская реформа предусматривает, среди прочего, создание госпитальных округов.

«На Житомирщине успешно формируют госпитальные округа», - дополнил Супрун заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Читайте такжеВнедрение семейной медицины в Украине кардинально изменит ситуацию к лучшему - СупрунОн также перечислил, что имеется в виду под госпитальным округом: «Построение сети стационаров по всей области, определенная загруженность на врача и на оборудование, в течение одного часа с любой точки области пациент должен иметь возможность добраться к месту, где ему окажут услугу по интенсивному лечению, и тому подобное».

Напомним, в декабре прошлого года Министерство здравоохранения в рамках совещания с главами управлений здравоохранения всех регионов Украины рассмотрело проекты госпитальных округов, обсудив их границы и состав больниц.