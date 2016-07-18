Почти все регионы Украины определились с границами госпитальных округов - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН , об этом заявил и.о. министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский

По его словам, реализация идеи госпитальных округов позволит улучшить уровень оказания медицинских услуг в стране.

"Нынешняя модель финансирования здравоохранения не позволяет пациенту получать специализированные медицинские услуги не в том районе, в котором он проживает. Изменение системы финансирования, позволит решить эту проблему. Модель госпитальных округов уже реализуется в Житомирской области", - сказал он.

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Шафранский отметил, что в центральной больнице госпитального округа будут сосредоточен кадровый потенциал и медицинское оборудование.