Относительно назначения министра здравоохранения будут проведены политические консультации - Гройсман
14:39, 17 января 2017Страна
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что будут проведены политические консультации относительно вынесения вопроса о назначении министра здравоохранения.
Премьер подчеркнул необходимость честной политики в сфере здравоохранении / Фото УНИАН
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Черниговскую область.
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"Сегодня обязанности министра исполняет его первый заместитель Ульяна Супрун. Конечно, страна имеет своего министра. Но я всегда говорил, что изменения возможно проводить не только по критерию присутствия или отсутствия министра", - сказал Гройсман.
Премьер подчеркнул необходимость честной политики в сфере здравоохранении.
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса о назначении министра здравоохранения", - отметил глава правительства.
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