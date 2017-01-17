Относительно назначения министра здравоохранения будут проведены политические консультации - Гройсман

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Черниговскую область.

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"Сегодня обязанности министра исполняет его первый заместитель Ульяна Супрун. Конечно, страна имеет своего министра. Но я всегда говорил, что изменения возможно проводить не только по критерию присутствия или отсутствия министра", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул необходимость честной политики в сфере здравоохранении.

"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса о назначении министра здравоохранения", - отметил глава правительства.