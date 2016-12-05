Появятся ли Украине госпитальные округи: Минздрав снова перенес дату внедрения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, согласно постановлению правительства, Министерство здравоохранения должно в месячный срок утвердить примерное положениеоб госпитальных округах и до 1 февраля 2017 года внести в Кабинет Министров Украины проект нормативно-правового акта об утверждении перечня и состава госпитальных округов.

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Госпитальные округа будут создаваться в пределах области, однако их формирование будет иметь свою специфику.

«Госпитальные округа создаются для того, чтобы упорядочить сеть учреждений медицинской помощи. Благоустройство будет происходить по 2 принципам: во-первых, должна быть обеспечена доступность гражданина к качественной помощи, во-вторых, заведения, где предоставляется эта помощь, должны иметь надлежащее нагрузки, чтобы поддерживать надлежащую квалификацию медицинских специалистов.Таким образом, сеть госпитальных округов упорядочивается, определяется больница интенсивного лечения, которая будет наиболее мощной в округе, а остальные больницы будут перепрофилированы таким образом, чтобы там предоставлялись услуги, которые не требуют высокотехнологичного оборудования», – пояснил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, добавив, что министерство предлагает лишь технические расчеты порядка формирования округов, а местная власть сама лучше знает каких и сколько больниц нужно общине, где в первую очередь нужно сделать дороги для своевременного доезда скорой и тому подобное.

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Согласно нормативным документам, в состав госпитального округа должно входить не менее одной многопрофильной больницы интенсивного лечения первого и/или второго уровня и другие учреждения здравоохранения. Перечень медицинских вмешательств с предоставления вторичной (специализированной) медицинской помощи будет утверждаться Минздравом, так же как и примерные табели материально-технического оснащения больниц.

Документом также определяются нормативы количества обслуживания пациентов. Так многопрофильная больница интенсивного лечения 1-го уровня должен обслуживать не менее 120 тыс человек, а 2-го уровня – не менее 200 тыс человек.

Границы и состав госпитальных округов должны определяться таким образом, чтобы жители, которые в них проживают, имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в рамках госпитального округа. Административным центром госпитального округа определяется населенный пункт, как правило, город с населением более 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня.

Зона обслуживания госпитального округа определяется своевременностью проезда до многопрофильных больниц интенсивного лечения не должен превышать 60 минут, и быть эквивалентна радиусу зоны обслуживания 60 км.

Эти и другие требования к порядку определения состава и границ госпитальных округов позволят местным властям их сформировать и определить оптимальные маршруты пациентов.

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Госпитальный округ – это функциональное объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории, обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи в полном объеме населению этих территорий, образуется на основе критериев, установленных нормативным актом, и действует в соответствии с примерным положением, которое разрабатывается и утверждается Минздравом.