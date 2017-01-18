Финансирование всех программ по закупке лекарств будет увеличено – Супрун

Финансирование всех программ по закупке лекарств будет увеличено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга с участием общественных организаций.

Читайте такжеКабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на закупку лекарств через международные организации По ее словам, Министерство финансов согласилось повысить финансирование для приобретения лекарств на 2 млрд грн – вместо 3,9 млрд грн в 2016 году - на 2017 год предусмотрено 5,9 млрд грн.

«И второе – они согласились, чтобы мы смогли оплатить все лекарства до конца марта, а не так, как бывает, что они разбивают оплату на целый год... И на все программы будет повышение финансирования на лекарства, и есть дополнительные новые программы, которых никогда не было в наших закупках», – сказала она.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя команда Минздрава способна проводить реформы«Что происходит на 2017 год? Мы уже начали этот процесс. Первый раз за пять лет мы будем закупать лекарства и иметь доставку этих лекарств в том же году, когда мы их заказали. Это будет чудо в Украине», – сказала она.