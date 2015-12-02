Украинский фильм "Племя" о глухонемых подростках вошел в топ-5 лучших

Национальный совет кинокритиков США составил список лучших кинофильмов года. Украинская картина Мирослава Слабошпицкого «Племя» вошла в пятёрку лучших иностранных фильмов. Об этом сообщается на сайте Совета.

Также в категорию «ТОП-5 иностранных фильмов» вошли работы «Средиземноморье» (Франция), «Феникс» (Германия), «Вторая мать» (Бразилия) и «Спокойной ночи, мама» (Австрия). Церемония награждения всех победителей состоится 5 января.

Украинский фильм «Племя» был снят при финансовой поддержке Фонда Хуберта Белса Роттердамского, Госагентства Украины по вопросам кино и Грантовой программы из Фонда Ахметова. Картина уже получила более 40 престижных наград международных конкурсов и кинофестивалей. На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил три награды секции «Неделя критики» из четырех возможных, побив все рекорды за 53-летнюю историю мероприятия. Также «Племя» стало лучшим украинским фильмом 2014 года по версии Союза кинематографистов.

В центре сюжета ленты – жизнь глухонемых подростков в интернате, их отношения между собой и с внешним миром. Главные роли исполняют непрофессиональные глухие актеры, все персонажи пользуются языком жестов.