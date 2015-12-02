Жители Донбасса получили от штаба Ахметова более 5,5 миллионов наборов выживания

Как передает корееспондент УНИАН, об этом заявила координатор Штаба Римма Филь.

Объем в 5,5 миллионов сопоставим с населением трех южных областей Украины: Одесской, Николаевской и Винницкой. Штабу Рината Ахметова удалось выстроить, по сути, уникальный механизм обеспечения гуманитарной помощью. Процессы закупки, доставки и выдачи продуктов отлажены за многие месяцы.

«Люди, получающие нашу помощь – это малообеспеченные, которые и в мирное время жили тяжело. А в военное – эта помощь реально спасает человеческие жизни. Каждый день на Донбассе продукты от Штаба Рината Ахметова получают более 20 тысяч человек. Мы работаем по обе стороны линии соприкосновения, и главное – в «серой зоне». Туда редко приезжает гуманитарная помощь других миссий, там часто не работают госинстанции и люди реально находятся на грани выживания», – говорит Римма Филь.

Всего помощь от Штаба получили мирные жители более 250 городов и сел Донецкой и Луганской областей, в которых расположены стационарные пункты выдачи и где побывали «мобильные» волонтеры. Каждые 35 дней продуктовые наборы от Штаба получает до полумиллиона человек.

«Нам важно, чтобы каждый нуждающийся человек получил помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Особенно те, кто не в состоянии выйти из дому. Поэтому в 8 городах на неподконтрольной территории одиноким старикам и инвалидам, которые прикованы к постели, наборы привозят на дом. В этом заключается работа Гуманитарного штаба – помочь выжить здесь и сейчас, в тяжелое военное время», – подчеркнула Филь.

В ноябре мобильные бригады Штаба выдали 12,6 тысяч наборов выживания в селах Волновахского, Марьинского, Артемовского, Новоазовского районов, а также в г. Дзержинске. Волонтеры сделали первые выезды в Гранитное и Сартану. За полгода работы «мобильных» волонтеров помощь в глубинке получили более 70 тысяч человек.

По итогам месяца Штаб доставил и сформировал планируемые 430 тысяч взрослых и 15 тысяч детских наборов выживания. Было отправлено 14 автоколонн с более чем 4 тысячами тонн продуктов. Все пункты Штаба перешли на выдачу зимних продуктовых наборов и обновленных детских, разработанных с учетом поддержки грудного вскармливания среди матерей Донбасса, пострадавших в результате конфликта.

Более 5,5 миллионов наборов выживания от Штаба Ахметова получили жители Донбасса

За 1,5 года работы Штаб Рината Ахметова выдал 5 млн. 560 тыс. взрослых наборов выживания на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. 65% получателей помощи – пожилые люди возрастом от 65 лет, среди которых 8,5 тысяч – старше 90 лет. Об этом в ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» рассказала координатор Штаба Римма Филь.

Объем в 5,5 миллионов сопоставим с населением трех южных областей Украины: Одесской, Николаевской и Винницкой. Штабу Рината Ахметова удалось выстроить, по сути, уникальный механизм обеспечения гуманитарной помощью. Процессы закупки, доставки и выдачи продуктов отлажены за многие месяцы.

«Люди, получающие нашу помощь – это малообеспеченные, которые и в мирное время жили тяжело. А в военное – эта помощь реально спасает человеческие жизни. Каждый день на Донбассе продукты от Штаба Рината Ахметова получают более 20 тысяч человек. Мы работаем по обе стороны линии соприкосновения, и главное – в «серой зоне». Туда редко приезжает гуманитарная помощь других миссий, там часто не работают госинстанции и люди реально находятся на грани выживания», – говорит Римма Филь.

Всего помощь от Штаба получили мирные жители более 250 городов и сел Донецкой и Луганской областей, в которых расположены стационарные пункты выдачи и где побывали «мобильные» волонтеры. Каждые 35 дней продуктовые наборы от Штаба получает до полумиллиона человек.

«Нам важно, чтобы каждый нуждающийся человек получил помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Особенно те, кто не в состоянии выйти из дому. Поэтому в 8 городах на неподконтрольной территории одиноким старикам и инвалидам, которые прикованы к постели, наборы привозят на дом. В этом заключается работа Гуманитарного штаба – помочь выжить здесь и сейчас, в тяжелое военное время», – подчеркнула Римма Филь.

В ноябре мобильные бригады Штаба выдали 12,6 тысяч наборов выживания в селах Волновахского, Марьинского, Артемовского, Новоазовского районов, а также в г. Дзержинске. Волонтеры сделали первые выезды в Гранитное и Сартану. За полгода работы «мобильных» волонтеров помощь в глубинке получили более 70 тысяч человек.

По итогам месяца Штаб доставил и сформировал планируемые 430 тысяч взрослых и 15 тысяч детских наборов выживания. Было отправлено 14 автоколонн с более чем 4 тысячами тонн продуктов. Все пункты Штаба перешли на выдачу зимних продуктовых наборов и обновленных детских, разработанных с учетом поддержки грудного вскармливания среди матерей Донбасса, пострадавших в результате конфликта.