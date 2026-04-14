Врач рассказал, как можно самостоятельно удалить клеща и что делать, если насекомое успело прокусить кожу.

Весной и летом в Украине начинается сезон клещей. Эти малозаметные насекомые могут передавать немало болезней, самыми распространенными из которых являются энцефалит и болезнь Лайма. Вредители встречаются повсюду, поэтому знать правила поведения при укусе нужно каждому.

Врач Центра контроля и профилактики заболеваний Андрей Косинов рассказал УНИАН, можно ли удалить клеща самостоятельно, когда нужно обращаться к врачам и чем обработать себя перед прогулкой, чтобы насекомое не укусило.

Видео дня

Что делать, если укусил клещ

Клещ не просто "сидит" на коже – он впивается специальным хоботком и как бы фиксируется, плотно удерживаясь за ткани, подчеркнул врач. Поэтому, если вас укусил клещ, можно осторожно удалить его, но главное – сделать это правильно, чтобы не повредить его и не оставить часть насекомого в коже.

"Стоит идти в травмпункт – там с такими случаями сталкиваются ежедневно и имеют опыт, как правильно это сделать. Кроме того, дежурные врачи сразу же дадут необходимые рекомендации, что делать дальше. А травмпункты обычно работают круглосуточно и в Киеве их достаточно", – пояснил Косинов.

Также важно внимательно наблюдать за местом укуса. Если укусил клещ, симптомы болезни могут включать покраснение, отек и т. д. Если появилось характерное круглое пятно розового цвета вокруг – то есть эритема – это сигнал, что нужно немедленно обратиться к семейному врачу, который направит к инфекционисту.

Врач определит: нужно ли лечение и какое именно. Именно медик скажет, какую таблетку принять после укуса клеща, если это необходимо. Самолечением заниматься не стоит. В некоторых случаях может потребоваться не только стандартная терапия, но и дополнительные антибиотики.

Как извлечь клеща в домашних условиях

"Его нужно не просто тянуть, а осторожно выкручивать. Для этого можно использовать любой удобный U-образный инструмент – например, пинцет или специальный крючок. Важно запомнить: когда вы крутите по часовой стрелке – вы как бы "закручиваете" его, а против – "выкручиваете". Это важно", – пояснил медик.

Если такой метод извлечения клеща не помог, лучше всего обратиться к врачам, например, в ближайший травмпункт.

Нужно ли сдавать клеща на анализ

Если видно, что клещ уже напился крови, его стоит отдать в лабораторию, например, в Центр контроля и профилактики заболеваний. Там смогут проверить, был ли он переносчиком инфекций, и это поможет понять, нужны ли дальнейшие действия, отметил специалист.

Чтобы сдать клеща на анализ, перевозить его нужно не в герметичной емкости, а так, чтобы к нему был доступ воздуха. Например, в контейнере с отверстиями, ведь для корректного исследования важно, чтобы насекомое оставалось живым.

Стоит отметить, что самостоятельно вы не сможете определить, энцефалитный клещ или нет. Здоровое насекомое визуально не отличается от зараженного.

Что выпить после укуса клеща

Многие люди самостоятельно принимают антибиотики при укусе клеща. Медик отметил, что это не обязательно во всех случаях. Тем более один прием ничего не решает – такие препараты действуют только при условии правильно подобранного полного курса.

"В целом не нужно "на всякий случай" пить антибиотики. Есть такой термин "резистентность к антибиотикам". И это явление распространяется по миру, потому что мы принимаем их по необходимости и без. Есть очень тревожные люди, которые пьют их на всякий случай. А потом возникает какая-то болезнь, когда действительно нужен антибиотик, а он не работает. И это действительно проблема – у нас очень легкий доступ к этой категории препаратов, но их нельзя употреблять для профилактики", – пояснил Косинов.

Если после укуса требуется лечение, то его назначает врач. Самостоятельно принимать лекарства в таком случае нельзя.

Как защититься от клещей в домашних условиях

Если вы планируете поход в парк или на природу, помимо закрытой одежды и высокой обуви, врач советует использовать специальные противоклещевые спреи, которые нужно наносить снизу вверх (так движется клещ, который может прицепиться к человеку): сначала в зоне стоп и чуть выше – в районе лодыжек, далее – вокруг колен, а затем в области бедер.

"После прогулки важно внимательно осмотреть себя и одежду. Лучше всего делать это вдвоем, например, муж и жена осматривают друг друга. Также не забудьте проверить вещи, в которых вы были – их также следует вытряхнуть, чтобы клещ не остался на ткани", – посоветовал специалист.

Изучая, как защититься от клещей, не забудьте проверить и своих домашних питомцев. Если у вас есть собака или кошки на самовыгуле, то они могут принести насекомое домой на шерсти, а затем вредитель перепрыгнет на человека. Поэтому животных нужно осматривать после прогулки.

Андрей Косинов - специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Занимается информационно-разъяснительной работой относительно тех или иных болезней и популяризирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Читает лекции в университетах и школах на эту тематику. Также занимается проблемами вакцинации и гипертонической болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: