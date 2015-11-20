Джоан Роулинг озвучила фильм о жизни детей в интернатах

Автор книг о Гарри Поттере и основательница Британской неправительственной организации Lumos Джоан К. Роулинг лично озвучила видео, чтобы обратить внимание международной общественности на проблему нахождения детей в интернатах, вдалеке от семей. Перевод и украинские субтитры к ролику сделал Партнер Lumos в Украине, Фонд Рината Ахметова. По данным руководителя программы «Сиротству-нет» Фонда Дарьи Касьяновой в Украине в интернатных учреждениях находятся 80 тысяч детей.

В трехминутном фильме «Детям нужна семья, а не детский дом» Роулинг говорит о том, что детям необходимо расти в семье, о том, что безличностные интернаты не могут удовлетворить биологическую необходимость детей в их развитии, и что все дети должны получать индивидуальную любовь, уход и внимание. Автор Гарри Поттера также акцентирует внимание на основные причины попадания детей в детские дома – бедность, отсутствие образования и системы охраны здоровья, также, вооруженные конфликты и катастрофы.

«С самого начала ребенок расцветает от индивидуального ухода и внимания, – говорит Джоан К. Роулинг, – Малыш быстро сближается с любящими родителями – и благодаря этому его мозг развивается с удивительной скоростью и эффективностью. В безопасной, надежной и стимулирующей среде ребенок получает самое лучшее. Но такой образ детства может быть хрупким. Бедность, конфликты и стихийные бедствия могут разрушить основы семейного счастья, и в такой ситуации семьи могут почувствовать, что у них нет другого выхода, кроме как отдать детей в интернат, особенно если это ребенок с ограниченными возможностями и требует особого ухода, который семья не может обеспечить».

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Новый фильм опирается на десятилетие исследований, которые проводили в Lumos. Они показывают, что воспитание в больших безличностных учреждениях лишает детей любви, постоянного участия и привлечения взрослых, а также ухудшает их развитие. Детские дома и другие интернатные учреждения для детей считаются устаревшими и неэффективными. Кроме этого, они часто являются более затратными, чем воспитание в семье, и наносят доказанный, сильный вред ребенку.

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В Украине 2 года назад стартовала европейская адвокационная кампания «Открываем двери детям», которая нацелена на отказ от помещения детей в интернатную систему. Партнерами кампании являются такие организации, как Eurochild, Healthright, Everychild, SOS Kinder Dorf, Каритас Украина, Ла Страда и Фонд Рината Ахметова.

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Lumos названа в честь заклинания, которое дарит свет в книшах о Гарри Поттере, и является международной неправительственной, некоммерческой организацией, которая работает, чтобы помочь странам реформировать свои услуги для обездоленных детей, переходя от интернатной системы, к услугам, которые помогают сохранить семьи.На сегодняшний день 80% из приблизительно 8 млн. детей, которые проживают в детских домах и интернатах, имеют семьи.

Новый анимационный фильм с украинскими субтитрами доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=f7L1ceDjb5o