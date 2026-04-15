Что будет, если каждый день есть киви, и можно ли употреблять его кожуру: объяснения диетолога

Киви полезно не только благодаря высокому содержанию витамина С.

В последние годы киви приобрели популярность как продукт с удивительным спектром полезных свойств, в частности благодаря высокому содержанию витамина С. Какое действие на организм оказывает этот фрукт и сколько его можно есть, рассказало издание Daily Mail.

"Киви – это неизвестные герои фруктовых ваз. Я часто советую своим клиентам употреблять одну-две порции в день, поскольку они богаты клетчаткой, витамином С и полезными для кишечника соединениями, которые поддерживают регулярность его работы и общее состояние здоровья", – говорит диетолог, автор книги "Как не есть ультраобработанные продукты" Никола Ладлам-Рейн.

Как отмечается, с точки зрения питания, киви – универсальный продукт. Они не содержат много калорий: в одном фрукте среднего размера примерно 40 или 50 калорий, что составляет лишь 2 процента от рекомендуемой суточной нормы в 2000–2500 калорий для взрослых.

При этом, несмотря на небольшой размер, каждый фрукт содержит около 2-3 г клетчатки.

"Один киви обеспечивает примерно 10 процентов рекомендованной Национальной службой здравоохранения нормы клетчатки в 30 г в день, оставаясь при этом низкокалорийным вариантом", – говорит Ладлам-Рейн.

Что касается углеводов, то на один фрукт приходится от 10 до 12 г. Преимущественно это натуральные сахара. Киви также особенно богаты витаминами К и Е, калием, антиоксидантами.

Кроме того, одно киви может обеспечить организм значительным количеством витамина С, которое может даже превышать суточную норму. Отмечается, что этот витамин необходим для иммунной функции, помогает организму усваивать железо, играет определенную роль в выработке коллагена для кожи, суставов и тканей. Это один из антиоксидантов, который помогает защитить наши клетки от повреждений.

В чем разница между зелеными и желтыми киви

Зеленые киви являются более распространенным сортом. У них более насыщенный вкус, более высокое содержание клетчатки и немного более низкий уровень сахара. Желтые киви более сладкие и менее кислые, имеют гладкую, более тонкую кожицу. С точки зрения питательности, оба сорта содержат высокий уровень витамина С, но желтые киви часто содержат его больше.

Зеленые киви подходят для улучшения пищеварения благодаря большему содержанию клетчатки и ферментов.

Можно ли есть кожуру киви

Отмечается, что кожуру киви есть безопасно – она значительно повышает содержание клетчатки во фрукте, а также способствует здоровью кишечника и пищеварению. Кроме того, кожура содержит дополнительные антиоксиданты.

Однако у людей с повышенной чувствительностью она может вызывать раздражение ротовой полости. В таком случае стоит есть желтые киви – у них кожица более гладкая.

Сколько киви можно съедать в день

По словам Ладлам-Рейн, 1-2 киви в день позволят получить пользу, не переборщив с содержанием фруктового сахара. Как и с большинством правил здорового питания, последовательность в этом случае гораздо важнее, чем количество съеденного продукта.

Польза киви для здоровья кишечника

Этот фрукт хорошо известен тем, что способствует пищеварению благодаря содержанию клетчатки и природного фермента под названием актинидин. Последний помогает расщеплять белки, содержащиеся в йогурте, сыре, рыбе, сырых яйцах, что делает процесс пищеварения более эффективным.

Исследования показали, что употребление двух-трех фруктов в день в течение как минимум четырех недель приводит к заметному улучшению частоты стула.

Как киви влияют на сон

Есть некоторые исследования, которые свидетельствуют о том, что киви могут способствовать лучшему сну, в значительной степени благодаря содержанию серотонина и антиоксидантному профилю.

"Употребление двух киви перед сном связано с улучшением качества сна, хотя необходимы дополнительные исследования", – отметила Ладлам-Рейн.

Тем не менее, если у вас проблемы со сном, киви не станут чудодейственным лекарством. Но это эксперимент с низким риском, который стоит попробовать, советует издание.

Полезны ли киви при похудении

Хотя киви не являются жиросжигателями, они могут способствовать похудению, говорится в статье. Эти фрукты прекрасно контролируют аппетит благодаря содержанию клетчатки. Кроме того, их естественная сладость может снижать тягу к сладкому.

"Хотя ни один продукт напрямую не "ускоряет" метаболизм, киви опосредованно поддерживают контроль веса благодаря клетчатке, увлажнению и плотности питательных веществ, помогая регулировать аппетит и потребление энергии. Киви могут способствовать контролю веса, поскольку они низкокалорийны, но богаты клетчаткой, которая помогает вам дольше чувствовать сытость. Они являются отличной альтернативой более калорийным закускам", – пояснила Ладлам-Рейн.

С какими продуктами сочетать киви для максимальной пользы

Наиболее эффективно сочетать их с продуктами, богатыми железом. Это связано с тем, что киви содержат витамин С, который улучшает усвоение железа. Поэтому идеально для сочетания подходят нут, чечевица, тыквенные семечки, овес.

"Сочетание киви с богатыми железом растительными продуктами (такими как овес, орехи или шпинат) может улучшить усвоение железа благодаря содержанию витамина С", – говорит эксперт.

Сочетание его с источниками белка, например йогуртом, также может способствовать насыщению и сбалансированному уровню сахара в крови.

"Мой любимый совет пациентам, страдающим запорами, – есть на ужин одно-два киви с банкой живого йогурта или кефира и одной-двумя столовыми ложками семян льна", – рассказала диетолог.

Совместимо ли употребление киви с приемом лекарств

В целом киви безопасны, но есть несколько медицинских соображений, особенно для тех, кому назначены препараты для разжижения крови. Витамин К в киви может взаимодействовать с такими лекарствами, как варфарин, хотя его уровень не так высок, как в листовой зелени. Тем не менее, отмечает издание, всегда лучше сначала проконсультироваться с врачом, если вы принимаете препараты для разжижения крови.

Интересно, что латекс, который изготавливается из каучуковых деревьев, содержит белки, имеющие схожую структуру с теми, что содержатся в киви. Поэтому, если у вас аллергия на латекс, ваша иммунная система может спутать белки киви с латексом, что спровоцирует аллергическую реакцию. Это явление известно как латекс-фруктовый синдром.

