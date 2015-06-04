Врач должен быть защищен от нерадивых пациентов

В Украине стартовала реформа медицинской отрасли. Ее первые результаты украинцы должны прочувствовать на себе через три месяца. Такую задачу перед министром здравоохранения Александром Квиташвили поставил премьер-министр Арсений Яценюк: «У нас с вами есть три месяца. На сентябрь я требую результата».

Пока проект реформы лишь презентован в медицинском сообществе, его еще должен рассмотреть и принять парламент. В профильном министерстве надеются, что это сделает ВР до конца июня. Одни из его основных тезисов: больницы получат новую форму собственности, чтобы иметь возможность самим зарабатывать деньги; механизм финансирования клиник будет полностью изменен, Бесплатными для украинцев будут только первичная помощь, «скорая», лечение детей до трех лет. Другие медицинские услуги будут проходить через страховые полисы. Социально незащищенным их будет оплачивать государство.

Между тем, многие украинцы восприняли реформу в штыки, некоторые с большой опаской. Особенно это касается жителей периферии. Что можно ожидать от медицинских новшеств, как реформа отразится на жителях сельской местности рассказал в интервью УНИАН главврач Брусиловской центральной районной больницы Денис Павловский.

В Украине, наконец, стартовала медицинская реформа. Что для народа она привнесет полезного, правильного?

Она привнесет самое главное в жизнь людей– новое медицинское обслуживание. Люди получат медицину современного образца. Качественное, профессиональное обслуживание, независимо от того, где находится человек.

Человека не будут везти в первую попавшуюся больницу, а будут направлять сразу в специализированное учреждение. Наверняка, вы сталкивались с ситуацией, когда вас или ваших родственников «Скорая помощь» привозила в клинику, в которой вам не могли оказать соответствующую помощь. При этом вам говорилось, куда затем нужно обратиться, какие сдать анализы, к какому специалисту пойти. Реформа должна и может все изменить.

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Как на деле это будет выглядеть в районном центре?

В районном центре будет оказываться лишь так называемая первичная помощь. Вся высоко специализированная будет оказываться в центрах, подобных больницам скорых помощей, где будет сконцентрировано необходимое оборудование и в должном количестве персонал. Так, в хирургии на первый план давным-давно вышла эндоскопия. Самый простой пример – лапароскоп. Цена одного – приблизительно 30 тысяч долларов. Подготовка бригады – примерно 6 тысяч долларов. Таких бригад должно быть минимум пять на отделение. Теперь подсчитайте – только в Житомирской области 22 района. Лапароскопов должно быть в два раза больше. И у вас получится сумма приблизительно до 1,5 млн долларов. И это, не считая бригад медработников. Их подготовка также составит около миллиона долларов. Поэтому и нужны квалифицированные центры. Проще поставить 10 аппаратов в любой областной больнице и везти туда людей.

То есть, человека обслужит «Скорая помощь», затем в центре продиагностируют и окажут специализированную помощь?

Да, эта реформа будет доступна каждому человеку. Проблема на сегодня украинской `медицины заключается в том, что у нас слишком мало ее финансово поддерживают, плюс дороговизна технологий. Сама реформа направлена на то, чтобы оптимизировать имеющиеся средства и максимально оказать помощь любому гражданину.

Еще в советский период, а именно под его конец, стало понятно, что максимальное оказание помощи человеку и быстрейшее его возвращение в строй трудового коллектива невозможно сделать имеющимися средствами. Необходимо максимально собрать воедино опыт и технологии в одном месте. Предвестником нынешних нововведений была организация больниц скорой помощи, где в одном месте сконцентрированы почти все профили медицины. И человеку не нужно для обследования посещать две-три клиники. Ведь его могли осмотреть от терапевта до нейрохирурга. О чем сейчас и идет речь.

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И новшества ничего не буду стоить?

По сути, нет. Но в этом «нет», есть много своих «но». А именно - голодный врач не будет заинтересован в оказании помощи.

Вы имеете в виду зарплаты врачей. Что они на сегодня из себя представляют?

На уровне дворников. На сегодня зарплата врача от 50 долларов. Есть зарплаты до 500 долларов – высшего медицинского эшелона: профессоры, помощь которых для обычного гражданина недоступна. С нынешними зарплатами никто никого спасать не будет. Из-за зарплат у нас и так огромный отток специалистов, они вообще на отрез отказываются работать на периферии. Все больше поглядывают в сторону частных клиник. Врач каждый день рискует, как и его семья, получить от пациента нежелательный «бонус» в виде СПИДа, туберкулеза и прочих заболеваний. Страховка медработника, заразившегося СПИДом, составляет приблизительно тысячу долларов. Но это – конец карьере, а главное – жизни. Об этом сейчас никто не задумывается.

Вот реальная история. Мой друг почти всю ночь оперировал молодую девушку, которая не сказала, что у нее СПИД. Три месяца он был на спецтерапии, чтобы не заболеть. Мне казалось, что ему больше нужна помощь психиатра, чем кого-либо. Особенно с учетом того, что через два месяца у него должна была быть свадьба, ее пришлось перенести. Слава Богу, что все хорошо. А ведь могло быть и иначе.

Пациенты поступают в клинику, и вы не знаете, какой у них статус? Они не обязаны об этом говорить?

Совершенно верно. Пациент может скрыть свой статус. А ты потом думай – жив ты еще, или нет.

Это - результат несовершенного законодательства?

Да. Любой пациент, поступая в клинику, знает о своих правах. И единственная его обязанность – не нарушать режим. А это – неправильно. Каждый должен отвечать за свои поступки. Врач – за ошибки, пациент – за свое жизненное поведение. И это должно быть далеко не «ай-яй-яй». Врач должен быть защищен законодательно от нерадивых пациентов. Зато они очень даже могут написать пасквиль на любого специалиста, зная, что им за ложь ничего не будет. Простой пример – СССР. Вспомните, что бывало за ложный вызов «скорой».

Люди очень боятся, что будут убраны районные больницы, и останутся одни областные центры – ни доехать, ни дойти, особенно зимой, что страшно на периферии. Как этим людям выжить?

Я не всегда был главврачом. Я работал акушером–гинекологом. Из районного центра в областную больницу при любой погоде и любой дороге я довозил беременную в течение 50 минут, так как я реально не мог оказать ей необходимую помощь в единственном лице. Люди не должны бояться реформы. Просто наше правительство, любое, никогда не уделяло должного внимания популяризации своих реформ. Вы где-то видели рекламу, что принесут нам изменения в медицине?

Нет у государства попыток свои шаги объяснять. Больницы не будут закрываться, они будут переформатироваться – это нужно объяснять. И ходить пешком к врачу в стужу за 30 километров не придется, для этого есть спецтехника.

Во что переформатируют районные больницы?

Они как были районными больницами, так и останутся. Но степень оказания медицинской помощи у них будет другая. К примеру, больница, которой я сейчас руковожу. Она на сегодняшний момент не может оказать всю необходимую медицинскую помощь - у нас нет обязательного для этого оборудования. Но человек, надлежаще прооперированный в областном центре, пролежав там 2-3 дня, может быть направлен на реабилитацию в нашу районную клинику. И все будет сделано на высшем уровне. Но, к примеру, ко мне в клинику поступает больной с инсультом. А у меня даже нет МРТ, или компьютерного томографа – главных составляющих правильного лечения этого больного. И что дальше?

Как же вы до сих пор обходились?

Мы обходимся ровно так, как и вся страна. Да, есть врачи, которые в своих креслах сидят по 30 лет и ничего не хотят менять. Но так не получится. Профессия врача – не ремесло, а искусство. Мы не должны лечить с помощью топора и молотка. Мы должны лечить людей с помощью технологий – качественных и доступных. И это – главное реформы медицинской сферы.

Люди боятся, что медицина станет платной, отсюда недоступной. Что, к примеру, пенсионер сможет оплатить?

Вы, наверное, плохо ознакомились с тезисами проекта медреформы. Государство будет оплачивать лечение малообеспеченных людей и детей. А вот госсредствав больницы будут поступать не на содержание койко-места, а на оказание конкретной помощи пациенту. И только за это больница получит деньги. Теперь не будет так называемых средств на бюджет, только на оказание конкретных услуг. Но еще раз повторюсь, за нынешнею зарплату ни один врач рисковать своей жизнью не будет, он будет искать любой повод, чтобы избежать риск и найти средства для существования. Врача, который только пришел домой, могут через несколько минут вызвать на очередную операцию, и он едет, спасает жизнь. Он военный, но только защищает государство не в плане территории, а в плане здоровья. Он стоит на страже здоровья страны. Но в концеконцов, граждане должны осознать, что здоровье в их руках. Они не должны требовать от врача, так как он давал клятву Гиппократа, их спасать, а сами должны заботиться о своем здоровье. Ведь врач – не волшебник. Он не может исправить то, что кто-то убивал в течение длительного времени. К примеру, кто-то пил водку 10-20 лет, а потом требует вылечить его печень. Да никто ему ничего не должен и не обязан. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье. За границей никто вам не предоставит страховку, никакой помощи просто так оказывать не будет. Первую помощь, рекомендации – да. А все остальное – на твоей совести.

А как вы относитесь к медицинской рекламе по телевидению, в Интернете?

У меня с рекламой был один очень яркий случай, когда 80-летний дедушка, вопреки назначениям врачей, переел препаратов, которые сам подбирал, благодаря рекламе. Закончилось желудочным кровотечением. К счастью, его удалось спасти. Вот вам и пример рекламы. Это – неконтролируемое нарушение всех норм. И главное – покупка лекарств должна быть только по рецепту. Нигде на Западе вы никогда ничего не купите без него.

Согласно реформе, медицина станет страховой. Это – правильно?

Согласно тем законопроектам, которые предлагает Министерство здравоохранения, это случится не завтра, а постепенно. И главное – государство в этом будет играть основную роль: решать проблемы в диалоге со страховщиком. Людям не стоит бояться, государство своих граждан на один с бедой не оставит. Кстати, малообеспеченным оплачивать страховой полис будет государство.

Вы ратовали за усиление финпомощи государства медикам. Но есть один важный нюанс: к сожалению, далеко не все врачи могут таковыми называться…

Это так. И тут необходимо соответствующее законодательство. Нужно организовать профильные комиссии, причем не в родной области врача, где он всех знает, а в «инородных» регионах, которые будут подтверждать его квалификацию. Тогда будет толк. Должны работать только специалисты.

Как будет с фельдшерскими пунктами?

Институт фельдшерства отжил, и давно. Мы до сих пор выпускаем огромное количество фельдшеров, и непонятно для чего. Ни выписать рецепт, ни сделать назначение он не может, только предоставить доврачебную помощь. На селе все сводится к тому, чтобы фельдшер измерил давление. Эту практику нужно ломать и объяснять людям, что фельдшерские пункты не нужны. Нужна популяризация этого шага. Содержание одного фельдшерского пункта в год обходится дороже, чем бесплатно раздать в селе на полтысячи домов электронные тонометры. Сделать это раз, и забыть. Причем половина фельдшерских пунктов в селах работают в полной антисанитарии: нет элементарного - воды, туалета. Фельдшерские пункты были оправданы сразу после Второй мировой войны – когда не хватало медиков, а их помощь была крайне необходима. Сейчас это – пережиток.

Государство справится с намеченной медицинской реформой?

Если государство хочет жить и быть здоровым, то оно обязано с этим справиться.

Нана Черная