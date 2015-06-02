Минздрав презентовал пакет законопроектов по реформированию медицинской отрасли

2016-й будет переходным годом для перехода от финансирования по койко-места к финансированию за предоставленные услуги. Учреждения здравоохранения получат то же количество средств, которые они получили в 2015 году. Об этом говорится в презентации пакета законопроектов "На пути к европейской системы здравоохранения", пишет ТСН.

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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФОРМЫ:

1) Решение о правовой форме учреждений здравоохранения будут принимать соответствующие органы местного самоуправления, что соответствует принципам децентрализации.

2) Учреждения здравоохранения будут управлять своими бюджетами самостоятельно, разрабатывать финансовые планы для развития учреждений, эффективно использовать ресурсы.

3) Учреждения здравоохранения могут привлекать средства частных фондов и доноров, которые помогут им инвестировать в современные технологии для оказания современной медицинской помощи пациентам.

4) В будущем система здравоохранения получит преимущества от легализации скрытых платежей, которые на сегодня составляют 60-70% всех расходов на здравоохранение.

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ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ:

Произойдет изменение принципа оплаты труда персонала учреждений здравоохранения: от фиксированной оплаты по штатному расписанию – до оплаты за предоставленные услуги, которые предоставляются по контракту между учреждением здравоохранения и сотрудником. Зарплата медиков будет зависеть от объема предоставленных услуг.

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КТО ПОЛУЧИТ ПРЕИМУЩЕСТВА?

ПАЦИЕНТЫ:

1) Деньги будут идти за пациентом.

2) Пациенты будут получать медицинскую помощь, где удобно территориально.

3) Государство будет оплачивать услуги независимо от того, где они будут предоставлены.

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:

1) Медики не будут привязаны к заведениям здравоохранения.

2) Медики смогут заключать несколько контрактов с различными учреждениями здравоохранения.

3) Доходы медиков будут легальными и будут зависеть от предоставленных услуг.

ГОСУДАРСТВО:

1) Надлежащее финансирование отрасли, основываясь на анализе показателей здоровья и качества услуг.

2) Эффективное использование средств.

3) Контроль качества будет улучшен через систему протоколов лечения.