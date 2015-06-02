Квиташвили дали время до сентября
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от министра здравоохранения Александра Квиташвили до сентября предоставить результаты реформирования медицинской сферы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время заседания коллегии Минздрава, обращаясь к Квиташвили.
«У нас с вами есть три месяца. Есть парламент, парламент хочет перемен, есть министерство, оно предлагает изменения. На сентябрь я требую результата, результата как по принятию законов, так по закупке медицинских препаратов и лекарственных средств, так и по обеспечению вакцинации, - конкретного результата. И до сентября я пройдусь по всем министерствам, потому что смотрю, что некоторые члены коалиции забыли, что такое коалиционное правительство», - сказал Яценюк.
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По его словам, «в рамках изменения системы медицины необходимо определить ключевые проблемы, которые есть сегодня в стране, для страны в целом и для украинцев, а это сейчас вопрос национальной безопасности, - низкая продолжительность жизни и ужасное качество жизни».
«Это два базовых пункта, на которые надо сейчас искать ответы, на эти два самых больших вызова», - подчеркнул Яценюк.
Квиташвили сообщил, что законопроекты по реформированию медицинской сферы планируют внести на рассмотрение парламента на этой неделе.
***По данным пресс-службы Минздрава, 27 мая Квиташвили представил на заседании Кабинета министров законопроект «О внесении изменений в некоторые акты относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения». По его словам, этот законопроект предусматривает коренные изменения в статусе и механизмах финансирования больниц.
Как заявил министр, в разработанном законопроекте предложено два больших изменения: изменение правового статуса учреждений здравоохранения и предоставление им автономии в управлении, а также изменения в финансировании системы здравоохранения. Изменениями предусмотрен переход от бюджетного учреждения к форме государственного предприятия, муниципального предприятия, хозяйственного общества или к другим организационно-правовым формам в соответствии с действующим законодательством.
Квиташвили также отметил, что 2016 год будет переходным годом от финансирования койко-места к финансированию за предоставленные услуги.