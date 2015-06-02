Квиташвили дали время до сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время заседания коллегии Минздрава, обращаясь к Квиташвили.

«У нас с вами есть три месяца. Есть парламент, парламент хочет перемен, есть министерство, оно предлагает изменения. На сентябрь я требую результата, результата как по принятию законов, так по закупке медицинских препаратов и лекарственных средств, так и по обеспечению вакцинации, - конкретного результата. И до сентября я пройдусь по всем министерствам, потому что смотрю, что некоторые члены коалиции забыли, что такое коалиционное правительство», - сказал Яценюк.

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По его словам, «в рамках изменения системы медицины необходимо определить ключевые проблемы, которые есть сегодня в стране, для страны в целом и для украинцев, а это сейчас вопрос национальной безопасности, - низкая продолжительность жизни и ужасное качество жизни».

«Это два базовых пункта, на которые надо сейчас искать ответы, на эти два самых больших вызова», - подчеркнул Яценюк.

Квиташвили сообщил, что законопроекты по реформированию медицинской сферы планируют внести на рассмотрение парламента на этой неделе.

***По данным пресс-службы Минздрава, 27 мая Квиташвили представил на заседании Кабинета министров законопроект «О внесении изменений в некоторые акты относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения». По его словам, этот законопроект предусматривает коренные изменения в статусе и механизмах финансирования больниц.

Как заявил министр, в разработанном законопроекте предложено два больших изменения: изменение правового статуса учреждений здравоохранения и предоставление им автономии в управлении, а также изменения в финансировании системы здравоохранения. Изменениями предусмотрен переход от бюджетного учреждения к форме государственного предприятия, муниципального предприятия, хозяйственного общества или к другим организационно-правовым формам в соответствии с действующим законодательством.

Квиташвили также отметил, что 2016 год будет переходным годом от финансирования койко-места к финансированию за предоставленные услуги.