Для этого ВОЗ соберет команду из 20 ученых, среди которых будут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных.

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Для этого ВОЗ соберет команду из 20 ученых, среди которых будут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных.

Они будут искать данные, необходимые для предотвращения будущих вспышек инфекции. Также группа ученых собирается установить, влияет ли поведение человека на возникновение новых болезней.

В рамках этой миссии эксперты займутся расследованием причин нынешней пандемии, в том числе изучат, возможно ли искусственное происхождение коронавируса.

Сами исследования будут проводиться в Китае и других странах.

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Пандемия коронавируса: с чего все началось

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения коронавируса. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения.

25 августа разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогла прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.

Автор: Денис Прядко