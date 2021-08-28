В документе отмечается, что разведсообщество не пришло к единому мнению о происхождении вируса.

Разведка США завершила 90-дневное расследование происхождения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки.

В документе отмечается, что разведсообщество не пришло к единому мнению о происхождении вируса.

При этом все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как "естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории", являются правдоподобными, отмечается в тексте.

В то же время американская разведка уверена, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. В документе также говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов полагают, что коронавирус, "вероятно, не был создан при помощи генной инженерии".

Сообщается, что китайские чиновники "не знали о вирусе до первой вспышки".

В разведсообществе заявили, что для окончательного вывода нужны данные о первых случаях COVID-19 и сотрудничество Китая, но страна "продолжает препятствовать расследованию, противиться обмену информацией и обвинять другие страны".

Вместе с этим отмечается, что действия властей КНР в данном вопросе демонстрируют неуверенность Пекина в конечных итогах расследования.

Читайте такжеВ ВОЗ прогнозируют новую волну коронавируса осенью (видео)

Пандемия коронавируса: с чего все началось

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения коронавируса. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения.

25 августа разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогла прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.

Автор: Олег Давыгора