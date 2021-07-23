Уильям Бернс подчеркнул, что с самого начала правительство Китая не было прозрачным с миром по коронавирусу.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Соединенные Штаты до сих пор расследуют происхождение коронавируса, однако добавил, что окончательные причины возникновения вируса до сих пор не установлены.

Об этом он рассказал в интервью радио NPR.

"Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод, возник ли (коронавирус – ред.) в результате ЧП в лаборатории, или в результате естественной передачи от инфицированного животного к человеку", – сказал Бернс.

Глава разведки США пояснил, что это расследование не только касается спасения людей в мире, но и поможет предотвратить возникновение новых пандемий.

Читайте такжеВ США назвали отказ Китая расследовать происхождение COVID-19 опасным"И две реальности заключаются в том, что китайское правительство не было прозрачным, не участвуя в полной мере в расследовании ВОЗ. И недавно было высказано предположение, что КНР вновь откажется от сотрудничества в дальнейших действиях. И это очень прикорбно", – констатировал директор ЦРУ.

При этом Бернс дал утвердительный ответ на вопрос, возможно ли, что источник распространения вируса так и не удастся выяснить.

"Это возможно. Возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем прийти к окончательному выводу", – сказал Бернс.

Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

Весной и в начале лета в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане. Тогда президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных, касающихся происхождения COVID-19.

22 июля заместитель главы Нацкомиссии по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил, что страна не будет сотрудничать с ВОЗ в рамках второго этапа исследования происхождения вируса.

Также в Китае продолжают отрицать, что несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели неизвестным вирусом незадолго до первых задокументированных случаев COVID-19 в регионе.

Этому предшествовало заявление главы ВОЗ, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.

Автор: Яна Ставская