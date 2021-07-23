Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Соединенные Штаты до сих пор расследуют происхождение коронавируса, однако добавил, что окончательные причины возникновения вируса до сих пор не установлены.
Об этом он рассказал в интервью радио NPR.
"Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод, возник ли (коронавирус – ред.) в результате ЧП в лаборатории, или в результате естественной передачи от инфицированного животного к человеку", – сказал Бернс.
Глава разведки США пояснил, что это расследование не только касается спасения людей в мире, но и поможет предотвратить возникновение новых пандемий.
Читайте такжеВ США назвали отказ Китая расследовать происхождение COVID-19 опасным"И две реальности заключаются в том, что китайское правительство не было прозрачным, не участвуя в полной мере в расследовании ВОЗ. И недавно было высказано предположение, что КНР вновь откажется от сотрудничества в дальнейших действиях. И это очень прикорбно", – констатировал директор ЦРУ.
При этом Бернс дал утвердительный ответ на вопрос, возможно ли, что источник распространения вируса так и не удастся выяснить.
"Это возможно. Возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем прийти к окончательному выводу", – сказал Бернс.
Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.
Весной и в начале лета в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане. Тогда президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных, касающихся происхождения COVID-19.
22 июля заместитель главы Нацкомиссии по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил, что страна не будет сотрудничать с ВОЗ в рамках второго этапа исследования происхождения вируса.
Также в Китае продолжают отрицать, что несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели неизвестным вирусом незадолго до первых задокументированных случаев COVID-19 в регионе.
Этому предшествовало заявление главы ВОЗ, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.