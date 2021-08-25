В докладе, несмотря на большой объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогли прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей. По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для обнародования. Однако по данным источников, в докладе, несмотря на большой объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Читайте такжеБолее длинный интервал между дозами Pfizer лучше поддерживает "иммунную память" - ученыеОдин из источников газеты отметил, что разведслужбы "подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах", но "не обязательно имеют ресурсы", чтобы справиться с поставленной задачей научного направления.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавирус, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился из китайской лаборатории, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая