В Украине новый штамм коронавируса "омикрон" официально еще не выявляли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о подтвержденных случаях инфицирования новым опасным COVID-штаммом "омикрон" в 38 странах мира.

Об этом сообщила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове, цитирует CNBC.

"Мы действительно видим растущие темпы, мы видим, как растет количество выявленных случаев. У нас есть сообщения об "омикроне" в 38 странах мира, в шести регионах ВОЗ", – сказала она.

В ВОЗ пытаются понять, действительно ли "омикрон" заразнее, чем штамм коронавирус "дельта".

Читайте такжеFacebook выявил сеть китайских аккаунтов, которые распространяли фейки о COVID-19Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан добавил, что "очевидно, что вирус действительно передается эффективно":"И мы видели такое же раньше с "дельтой". И да, опять же, есть определенные вещи, которым мы не должны удивляться".

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В Украине новый штамм коронавируса официально еще не выявляли.

Новый штамм коронавируса "омикрон": что известно

Новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают у ВОЗ беспокойство. О нем впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения из Южной Африки 24 ноября.

Предварительные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.

ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Омикрон" может сделать вакцины менее эффективными и обладает большей способностью передаваться, сообщили в агентстве здравоохранения Великобритании.

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Автор: Яна Ставская