Ранее министр здравоохранения заверил членов профильного комитета парламента, что украинские лаборатории смогут выявить этот штамм.

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" официально еще не выявляли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Отвечая на вопрос по поводу нового варианта коронавируса "Омикрон", Радуцкий отметил, что на сегодняшний день ни у украинских, ни у мировых экспертов еще нет "однозначного мнения по этому штамму".

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"Потому что ВОЗ до сих пор не определилась по двум вопросам: первый вопрос - насколько защищает вакцина от этого нового варианта вируса. Во-вторых, сегодня есть несколько мнений: мнение врача, которая впервые определила этот вирус в Южной Африке, - она говорит, что именно этот вариант вируса не тяжелый по осложнениям, но очень тяжелый по количеству поражений... и что он поражает младших людей. Но при этом не имеет тяжелых осложнений. Есть и другое мнение", - сказал депутат и добавил, что все ждут решения Всемирной организации здравоохранения.

"Но то, что этот вирус уже есть в Европе, и мы живем в глобальном мире, и мы понимаем, что Украина от него никуда не денется... Мы на комитете задавали вопрос министру здравоохранения, способны ли наши лаборатории определять этот вирус, - министр заверил, что наши лаборатории способны определять этот вирус", - рассказал Радуцкий.

На вопрос, не был ли обнаружен "Омикрон" в Украине, он отметил, что на сегодняшний день официально его еще не выявляли. "Официально на сегодня - нет. Но может кто-то переносит легко, не сдал анализ. Я не могу сказать, что его не существует в Украине. Но лабораторно еще нет ни одного подтвержденного случая", - сказал председатель комитета.

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

29 ноября в Минздраве сообщили, что коронавирус штамма "Омикрон" в Украине на сегодняшний день не выявлен.

В этот же день Украина ввела 14-дневную самоизоляцию для путешественников, находились в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней.

Автор: Таня Поляковская