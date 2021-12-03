Украинцы умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать помощь из-за перезагруженности во время пандемии.

Пандемия коронавируса влияет на сокращение населения в Украине - COVID-19 занимает третье место в структуре причин смертей украинцев.

Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Читайте такжеНа админгранице с Крымом начали вакцинировать людей от коронавируса: где и когда можно сделать прививку (видео)"На сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении. Сейчас мы находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - рассказал Гладун.

Он отметил, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов.

"По нашим прогнозам, к концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас", - рассказал Гладун.

Читайте такжеЗакарпатье стремительно движется к "красной" зоне эпидопасности (видео)Он отметил, что Украина, скорее всего, будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. За их счет в Украине, возможно, удастся стабилизировать численность населения, ведь пока в стране нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора.

Напомним, в Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" официально еще не обнаруживали. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые появился в Южной Африке 24 ноября.

Из-за штамма "Омикрон" иностранцам из ряда стран запретят въезд в Украину. Так, предусмотрено запретить пересечение границы с 00:00 3 декабря иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик и Республике Малави более 7 дней в течение последних 14-ти.

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Автор: Екатерина Малюга