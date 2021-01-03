Отмечается, что лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем вообще пропустить следующий этап иммунизации.

Великобритания позволит людям в редких случаях делать прививки против COVID-19 различными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британское правительство заявило, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии, в соответствии с руководящими принципами, опубликованными накануне Нового года.

"Если та же вакцина недоступна или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - говорится в руководящих принципах.

Мэри Рамзи, глава отдела иммунизации в Министерстве здравоохранения Англии, сказала, что это будет происходить только в очень редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

"Если ваша первая доза – это вакцина Pfizer, вам не стоит вводить вакцину AstraZeneca в качестве второй дозы и наоборот. Есть, конечно, редкие случаи, когда одна и та же вакцина недоступна или когда неизвестно, какую вакцину получил пациент. Надо прилагать все усилия, чтобы дать им ту же вакцину», – объяснила специалист.

Вакцинация от коронавируса

Британия была в авангарде утверждения новых вакцин от коронавируса, став первой страной, которая предоставила разрешение вакцинам Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в декабре.

Обе вакцины предназначены для введения в виде двух инъекций с интервалом в несколько недель, но они не предназначены для смешивания вместе.

В новых правилах правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются".

Однако в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.

Напомним, почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - за несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.

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Автор: УНИАН