Европа начинает делать прививки от коронавируса / фото REUTERS

В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса.

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Как сообщается на сайте Еврокомиссии, вакцинация начнется в различных странах ЕС  27, 28 и 29 декабря.

21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить до 300 млн доз препарата от этих разработчиков.

В целом Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 миллиардов доз.

В Еврокомиссии подчеркивают, что безопасная и эффективная вакцина – лучший шанс Европы победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни.

Как сообщает Reuters, Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания планируют начать массовую вакцинацию с сегодняшнего дня. Первой вакцину получат медики. За пределами ЕС вакцинацию фактически уже начали Великобритания, Швейцария и Сербия.

Вакцинация от коронавируса: что известно

  • Как сообщал УНИАН, прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.
  • Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.
  • Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.
  • До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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Автор: Дмитрий Захаров