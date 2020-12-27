Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания начинают массовую вакцинацию с сегодняшнего дня.

В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса.

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Как сообщается на сайте Еврокомиссии, вакцинация начнется в различных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить до 300 млн доз препарата от этих разработчиков.

В целом Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 миллиардов доз.

В Еврокомиссии подчеркивают, что безопасная и эффективная вакцина – лучший шанс Европы победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни.

Как сообщает Reuters, Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания планируют начать массовую вакцинацию с сегодняшнего дня. Первой вакцину получат медики. За пределами ЕС вакцинацию фактически уже начали Великобритания, Швейцария и Сербия.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.

Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.

Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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Автор: Дмитрий Захаров