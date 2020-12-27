В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса.
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Как сообщается на сайте Еврокомиссии, вакцинация начнется в различных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.
21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить до 300 млн доз препарата от этих разработчиков.
В целом Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 миллиардов доз.
В Еврокомиссии подчеркивают, что безопасная и эффективная вакцина – лучший шанс Европы победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни.
Как сообщает Reuters, Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания планируют начать массовую вакцинацию с сегодняшнего дня. Первой вакцину получат медики. За пределами ЕС вакцинацию фактически уже начали Великобритания, Швейцария и Сербия.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Как сообщал УНИАН, прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.
- Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.
- Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.
- До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.
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